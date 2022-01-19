Смертность от «омикрона» выросла среди детей до 3-х лет

Пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и дети до трех лет находятся в зоне риска по смертности при «омикроне». Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

В беседе с Ura.ru медик отметил, что «омикрон» начнет бить по всем россиянам. При этом он обратил внимание, что «смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми».

«Также летальность увеличилась среди маленьких детей до трех лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице», — добавил медик.

Подростки, по его словам, более устойчивы к этому штамму коронавируса, поскольку их иммунная система находится в активной фазе.

При первых симптомах «омикрона» нужно исключить применение антибиотиков, предупредил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Начинать лечение он рекомендовал с момента возникновения первых симптомов. А вот жаропонижающие препараты нужно принимать только при температуре выше 38 градусов, заметил медик.