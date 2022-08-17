Смертность от ковида в мире выросла на 35%

Количество смертей от ковида выросло в мире на 35%. Летальных случаев стало больше за последние четыре недели. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Что касается COVID-19, то за последние четыре недели число зарегистрированных случаев смерти во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю 15 тысяч человек по всему миру погибли от COVID-19», — сказал глава ВОЗ во время выступления на пресс-конференции.

Такие показатели Гебрейесус назвал совершенно неприемлемыми. Он подчеркнул, что человечество обладает всеми инструментами для спасения жизней людей и предотвращения распространения инфекций.

«Много говорят о том, чтобы научиться жить с вирусом COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысяч смертей в неделю», — отметил глава организации.

Он добавил, что доминирующим штаммом остается «омикрон». Именно на этот штамм приходится 90% зафиксированных за последний месяц случаев коронавируса.

Ранее российские врачи сообщили о сильном подъеме уровня заражения коронавирусом. За последние сутки ковид подтвердился у 33 106 человек. Днем ранее случаев инфицирования было на 10 тысяч меньше.