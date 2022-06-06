Смертность от ковида опустилась до минимальных значений с весны 2020 года

В мае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось примерно на 15,9 миллионов человек. Это на треть меньше, чем было зафиксировано в апреле и соответствует уровню октября 2021 года. Об этом сообщил ТАСС.

При этом смертность также упала и оказалась на самом низком уровне с начала весны 2020 года. В мае от коронавируса умерли 55 тысяч человек.

Пальму первенства по числу инфицированных удерживают США — там в мае зафиксировали три миллиона случаев заболевания, темпы распространения инфекции выросли и достигли уровня февраля.

На втором месте оказалась Германия, где за май заболели 1,7 миллиона человек, что почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Третье место за Австралией, где также 1,7 миллиона заболевших, но при этом динамика заболеваемости сохранилась на уровне апреля.

Самая высокая смертность также фиксируется в США — 9,7 тысячи летальных исходов за месяц. Однако это на 15% меньше, чем в апреле.

Второе место по смертности занимает Россия — более 3,2 тысячи, что практически в два раза меньше, чем в апреле. Третье место занимает Германия, где число смертей снизилось в два раза.