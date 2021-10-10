В России, как и по всему миру, наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Осень, в сезон заболеваемости, возросла и смертность от осложнений. Руководитель екатеринбургского филиала Центра «Вектор» Александр Семенов в беседе с URА.RU заявил, что этот показатель растет среди тех, кто отказывается ставить прививку.

Медик высказался о ярых противников вакцинации достаточно жестко. Он отметил, что среди тех, кто уже привился от COVID-19, больных в тяжелом состоянии крайне мало.

«Да, вакцина пробивается, но эти-то люди не умирают. Тяжелых больных крайне мало, в основном продолжают болеть и умирать упертые ковид-идиоты, которые не прививались. Но мы все равно вынуждены их спасать», — резко заявил специалист.

Ранее в Росздравнадзоре подчеркнули, что в России не зафиксировано ни одного случая смерти, который был бы напрямую связан с постановкой прививки от коронавируса. За ситуацией с побочными эффектами ведомство пристально следит. Оно призывает всех медиков сообщать о каждом случае побочек в автоматизированную систему «Фармаконадзор».