Смертность от COVID-19 в июне снизилась на 85% в сравнении с прошлым годом

В июне 2022 года смертность от коронавируса в России снизилась на 85% — это более чем в шесть раз — в сравнении с аналогичным периодом 2021-го, и почти на 30,7% по сравнению с маем текущего года. Такие данные привел Росстат.

В июне 2022-го COVID-19 стал основной причиной смерти 3063 человек. Жертвами коронавируса за аналогичный перио прошлого года стали 20 447 пациентов. В мае текущего года от ковида умерли 4419 человек.

При этом, как отмечается, есть случаи, когда COVID-19 предполагается как основная причина смерти, однако, чтобы это подтвердить, нужны дополнительные медицинские исследования.

Таких случаев в июне 2022 года зарегистрировано 630. В прошлом году за этот же период насчитывалось 3328 таких случаев.

Коронавирус за июнь текущего года вызвал смертельные осложнения других болезней у 247 человек. Это на 72,5% меньше, чем за аналогичный период 2021-го, когда таких случаев было зафиксировано 897.

Медики зафиксировали ухудшение когнитивных функций у перенесших COVID-19 детей. Среди наиболее частых проявлений постковидного синдрома названы астения, повышенная утомляемость, головная боль, хроническая усталость, слабость, а также нарушения сна.