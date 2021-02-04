Ученые назвали повышающие риск смерти продукты

Частое потребление переработанного зерна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти по сравнению с неочищенным зерном и цельнозерновыми продуктами. К такому выводу пришли ученые.

По статистике около 50% дневной нормы калорий люди во всем мире восполняют за счет зерновых культур: овса, риса, ячменя и пшеницы, пишет РИА «Новости». При этом этот показатель доходит до 70% в странах, где низкий и средний уровень дохода, особенно в Южной Азии и в Африке.

Цельнозерновые продукты содержат в себе больше пищевых волокон, минералов, витаминов и незаменимых жирных кислот, чем очищенные зерна. Как показали предыдущие исследования, потребление цельного зерна полезно для сердца и сосудов, но вред очищенного зерна до сих пор не был известен.

В рамках крупного международного эксперимента объединились ученые из разных стран. Они оценивали связь между потреблением очищенного зерна, цельного зерна и белого риса с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью.

Результаты исследования показали, что съедавшие 350 граммов очищенных зерновых продуктов в день, на 33% чаще страдали от серьезных проблем с сердцем и на 27% имели больше шансов умереть по сравнению с теми, кто каждый день ел меньше 50 граммов очищенных зерен.

Более высокое потребление очищенных зерен также коррелировало с повышенным кровяным давлением.

Осложнения при СОVID-19 вызывает дефицит витамина K в организме. Из-за его нехватки в итоге могут возникать тромбы. Бороться с этим помогут зеленые овощи, жирные сыры, молоко и сливочное масло. Витамины К делятся на две группы, имеющие структурные и функциональные различия. Если К1 отвечает в основном за свертываемость крови, то К2 — за отложения фосфатов кальция в мягких тканях, в том числе и на сосудистых стенках. Достаточное количество этих витаминов является профилактикой тромбозов.