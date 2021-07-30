Доктор Мясников объяснил причины смерти привитых от COVID-19 пациентов

Вакцина от коронавируса не является эликсиром бессмертия и не гарантирует вечной жизни. Онкологические, сердечные и другие больные с тяжелыми заболеваниями, всегда умирают в реанимации от присоединившихся инфекций. Сейчас к пневмококку, стафилококку, синегнойной палочке и грибковым инфекциям присоединился ковид.

Об этом в Telegram сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. Так он отреагировал на сообщение о смерти в Санкт-Петербурге нескольких тяжелых пациентов, привитых двумя компонентами вакцины.

Прививка резко снижает риски инфекции и жизненно необходима пожилым людям с тяжелыми заболеваниями.

«И именно в этой группе мы не можем ждать ее высокой эффективности: слишком слаб у таких больных иммунный ответ. Мы это понимаем и, тем не менее, говорим: таких больных остро необходимо вакцинировать от гриппа, от пневмококка, от ковида, от герпеса! Так мы увеличиваем их шансы на выживание! Но — увы! — не делаем их бессмертными», — констатировал врач.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, что человек может заболеть коронавирусом после первого компонента вакцины, так как в организме еще не успели сформироваться антитела.