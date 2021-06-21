Врач рассказала о новой смертельной тактике коронавируса

Коронавирусная инфекция стала вести себя более агрессивно и непредсказуемо. Изменения крови у пациента происходят с невероятной скоростью буквально за часы, рассказала врач Светлана Малиновская.

«Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», — сказала инфекционист. Ее слова передает «Московский комсомолец».

С новыми пациентами, по словам Малиновской, приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, поскольку старые алгоритмы уже не работают.

Вакцины, как подчеркнула врач, эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского. SARS-CoV-2 Малиновская сравнила c преступником, который с помощью пластической операции поменял внешность. При этом «отпечатки пальцев у него остались теми же», добавила врач.

Распространение коронавируса в России может ускориться, потому что мало кто из соотечественников вакцинировался и далеко не у всех остались антитела. Единственный оптимальный выход из сложившейся ситуации, считает руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, это прививать людей для формирования коллективного иммунитета. Благодаря этому в стране не будут распространяться новые штаммы коронавируса.