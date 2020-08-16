Один из опасных продуктов — яйца. При неправильном приготовлении они могут стать источником инфекции, вызванной бактериями сальмонеллы. Специалисты рекомендуют хранить их в холодильнике и следить за свежестью. Не советуется употреблять блюда с сырыми яйцами.

Кроме того, стоит внимательнее относиться к грибам. Некоторые из них так ядовиты, что могут привести к летальному исходу. Чтобы не допустить отравления или смерти, лучше лишний раз убедиться в безопасности продукта, который планируется отправить в очередное блюдо.

А еще «непростым» продуктом оказалась брокколи. Зеленые овощи и, в частности, этот сорт капусты нужно тщательно мыть. Таким образом можно избежать попадания в организм опасных бактерий, например кишечной палочки. Пристальное внимание стоит обратить на салат-латук, шпинат и рукколу. Эти зеленые листовые овощи также могут быть переносчиками инфекций.

Помимо этого, опасен кофе. Про вред напитка написано предостаточно: из-за него желтеют зубы, обезвоживается организм и нарушается режим сна. При попадании горячей жидкости на кожу могут возникнуть ожоги III степени.

С осторожностью нужно относиться и к тунцу. Эта рыба — одна из самых употребляемых в мире. Тем не менее для некоторых людей она представляет угрозу. В частности, белый тунец опасен для детей и младенцев в утробе матери. В больших количествах он негативно влияет на нервную систему.

В список попал еще и арахис. Авторы публикации говорят, что земляной орех — одна из самых распространенных причин смерти от пищевой аллергии.

Стоит следить и за приготовлением устриц. Они распространяют инфекции из-за загрязнения водоемов, на дне которых обитают. Там моллюски питаются планктоном и «впускают» в себя бактерии.

Заключительный пункт в перечне — сосиски. Приступы удушья во время еды у детей в возрасте до 10 лет происходят из-за сосисок в 20% случаев.