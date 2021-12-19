Смертельная классика: нутрициолог рассказала о несочетаемости любимых россиянами продуктов

Любимые россиянами блюда — картошка с мясом или каша на молоке — могут оказаться смертельно опасными для организма. Об этом предупредила в интервью РИА «Новости» нутрициолог Екатерина Муравская.

По словам эксперта, вредными для организма человека можно назвать сочетания крахмалов с белками, особенно с животными, с молоком и кисломолочными продуктами, с сахарами, с любыми фруктами и фруктовыми соками. Таким образом, привычные и многими любимые блюда — бутерброды, картошка с мясом, каша на молоке, булка с вареньем — оказываются под запретом для тех, кто хочет сохранить здоровье.

Также нутрициолог отметила, что для организма важна правильно функционирующая система пищеварения. Она имеет свои особенности. Например, продукты там перерабатываются с разной скоростью и для усвояемости каждого необходимы собственные ферменты. Кроме того, желудочный сок для переваривания неодинаковой пищи выделяется по-разному, переработка белка требует кислой среды, а углеводов — щелочной.

«Использование несовместимых продуктов заставляет организм тратить больше энергии на переработку. Когда один вид пищи переварился, готов к всасыванию, а для другого не наступило время. Происходит нарушение работы кишечника: начинается процесс гниения, брожения», — предупредила специалист.

По ее словам, в такой ситуации пища не усваивается, полезные вещества не всасываются, образуются отравляющие организм токсины, в связи с чем развиваются различные заболевания.

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