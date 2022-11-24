Важное 24 ноября 2022, 13:41 Смену пола без медицинских показаний в России решили запретить Милонов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете смены пола без медпоказаний Unsplash

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Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму проект закона о запрете смены пола без медицинских показаний. Информация об этом появилась в базе документов нижней палаты парламента.

«Изменение, коррекция половой принадлежности граждан допускается при наличии медицинских показаний на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации и информированного добровольного согласия гражданина», — сказано в тексте проекта.

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Милонов — автор законопроекта. В документе написано, что список медицинских показаний для такой операции будет определять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Согласно проекту, недееспособный совершеннолетний россиян может рассчитывать на оперативное вмешательство по смене пола лишь после положительного решения суда.

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Ранее 24 ноября стало известно, что Госдума поддержала закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Его приняли в третьем, окончательном чтении.