01 апреля 2023, 10:36
Смех оказался альтернативой легкой тренировки
Психиатр Костюк рассказал, что час смеха способствует сжиганию 350 килокалорий
Когда человек смеется, активизируется работа до 80 мышц. Такой необычный способ физической активности всего за час помогает сжечь до 350 килокалорий, рассказал в беседе с РИА «Новости» главный психиатр Москвы Георгий Костюк.
При смехе изменяется тип дыхания, кислородный обмен в мозге, органах и тканях увеличивается, а застойные явления в легких, наоборот, исчезают.
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По данным исследований, люди с оптимистичным настроем реже страдают вирусными заболеваниями. Они более внимательно относятся к своему здоровью, отказываются от вредных привычек и предпочитают активный образ жизни и тем самым укрепляют иммунитет.
При восстановлении после травм и операций, добавил Костюк, у положительно настроенных пациентов реабилитация проходит быстрее.
«А болевые ощущения ими переносились легче, чем пессимистами», — добавил специалист.
Последнее врач объяснил тем, что у оптимистов выделяется гормон радости — серотонин, который выступает в роли природного обезболивающего. У людей с пессимистичным настроем болевые ощущения усиливает гормон стресса — кортизол. Он также способен спровоцировать развитие болезни.
Привычка улыбаться, напоминали врачи, также продлевает жизнь.
Врачи
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