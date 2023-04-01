Здоровье 01 апреля 2023, 10:36 Смех оказался альтернативой легкой тренировки Психиатр Костюк рассказал, что час смеха способствует сжиганию 350 килокалорий Unsplash

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Когда человек смеется, активизируется работа до 80 мышц. Такой необычный способ физической активности всего за час помогает сжечь до 350 килокалорий, рассказал в беседе с РИА «Новости» главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

При смехе изменяется тип дыхания, кислородный обмен в мозге, органах и тканях увеличивается, а застойные явления в легких, наоборот, исчезают.

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По данным исследований, люди с оптимистичным настроем реже страдают вирусными заболеваниями. Они более внимательно относятся к своему здоровью, отказываются от вредных привычек и предпочитают активный образ жизни и тем самым укрепляют иммунитет.

При восстановлении после травм и операций, добавил Костюк, у положительно настроенных пациентов реабилитация проходит быстрее.

«А болевые ощущения ими переносились легче, чем пессимистами», — добавил специалист.

Последнее врач объяснил тем, что у оптимистов выделяется гормон радости — серотонин, который выступает в роли природного обезболивающего. У людей с пессимистичным настроем болевые ощущения усиливает гормон стресса — кортизол. Он также способен спровоцировать развитие болезни.

Привычка улыбаться, напоминали врачи, также продлевает жизнь.