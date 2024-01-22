Здоровье 22 января 2024, 17:12 Смарт-лечение. Новая многопрофильная клиника «Медси» открылась в Реутове Пресс-служба ГК «Медси»

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Новая просторная клиника «Медси» начала принимать пациентов в одном из самых густонаселенных городов Подмосковья — Реутове. Посетителей медцентра, работающего в смарт-формате, ждут современное оборудование и команда профессионалов.

«В клинике более 22 медицинских направлений и порядка 30 врачей. Здесь находится самое современное оборудование, такое как ультразвуковой аппарат экспертного класса, физиотерапевтический комбайн, способный помогать пациентам реабилитироваться после различных травм», — рассказал главный врач клиники «Медси» в Реутове Александр Абдулхамидов.

Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси»

Специалисты ведут прием по наиболее востребованным направлениям. Получить консультацию педиатра, кардиолога, хирурга, пройти лабораторные исследования и сделать многое другое можно в одной клинике.

Клинику «Медси» открыли в Реутове в рамках типового смарт-формата. Это означает, что пациенты могут получить помощь рядом с домом. Запись к врачу доступна через приложение «Смарт-Мед».

«Здесь отличная транспортная доступность, многонаселенный район, где живут молодые семьи с детьми. Клиника открыта в новом жилом комплексе, она очень светлая. Клиника находится в семье „Медси“, соответственно, мы можем оказать медицинскую помощь с любой проблемой — разместить пациента в стационаре, либо в другом медицинском учреждении, и вылечить его», — отметила директор по коммерческой деятельности и маркетингу ГК «Медси» Алла Канунникова.

Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси»

Ежегодно в медцентре смогут принимать более 90 тысяч человек. Клиника «Медси» в Реутове, как и другие, входит в единый контур оказания медицинской помощи. Если пациенту потребуются сложные исследования или операция, его направят в клинико-диагностические центры и стационары «Медси» в Москве.

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