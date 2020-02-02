Смарт-часы превратили заботу о здоровье в игру. Это безопасно?

Фитнес-браслеты и умные часы превратили заботу о здоровье в игру, так что людям стало проще следить за собой. А мифы об излучении можно сравнить со страхом перед метеоритом. Об этом заявил врач-кардиолог Константин Иванов.

Иванов в интервью Sputnik выразил уверенность, что уже в ближайшем будущем исследователи зафиксируют пользу от гаджетов при измерении сердечного ритма и артериального давления.

«Уже можно считать полезной функцию геймификации заботы о здоровье. Нам куда проще проходить 10 тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру, и результатами можно поделиться с близкими или коллегами», — отметил Иванов.

Он также развеял мифы о вреде смарт-часов и фитнес-браслетов. По его словам, не существует исследований, подтверждающих вред. Он назвал слухи о вредном излучении «мулькой» и сравнил их со страхами перед метеоритом, который несет в себе устрашающую силу.

Издание отмечает, что сейчас существует два основных страха перед умными часами, причем один из них, на самом деле, не миф. Многие боятся, что гаджеты следят за ними, и это действительно происходит: приложения могут отслеживать местоположение. Но эту функцию можно отключить. Второй страх — излучение. Ученые утверждают, что воздействие смарт-часов и браслетов еще не изучено.