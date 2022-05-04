Слухи о холере в водоемах Красноярского края опровергли

Жители Кубани получили рассылку с фейковой информацией. Сообщения гласили, что в водоемах региона якобы есть возбудители холеры. Оперштаб Краснодарского края опроверг эту информацию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Местный Роспотребнадзор сейчас проводит проверку всех природных водоемов.

«На сегодняшний день на Кубани не выявлено ни одного случая заболевания холерой. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по кишечной инфекции по краю среднестатистическая. По результатам исследований возбудителей холеры в воде не выявлено», — сообщила пресс-служба оперштаба.

Также представители ведомства отметили, что регион всячески защищают от вспышки холеры. Власти края проводят профилактику кишечных заболеваний. Кубанские лечебницы подготовили к возможному ухудшению эпидобстановки: в больницах выделили дополнительные места, а врачам передали больше проб для анализов на холеру и вирусные заболевания ЖКТ.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры. Содержание документа привела «Газета.ru». Ведомство сообщило, что постановление призвано «предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны».