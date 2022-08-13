Вариант коронавируса «кентавр» выявляют в России в единичных случаях, рассказала журналистам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее процитировало РИА «Новости».

«В настоящее время нет убедительных доказательств более высокой трансмиссивности этого субварианта. В РФ субвариант BA.2.75 выделяется лишь в единичных случаях», — добавила эксперт.

Впервые «кентавр» зафиксировали в России 19 июля. У всех заразившихся болезнь протекала в легкой форме.

ВОЗ расценивает «кентавр» как вариант коронавируса, вызывающий озабоченность, отметила Пшеничная.

«Это связано с увеличением числа случаев обнаружения в Индии и во всем мире, а также с мутационным профилем этого варианта. Такой профиль потенциально может быть связан с изменением антигенных свойств вируса», — пояснила специалист.

Ранее внештатный эпидемиолог Минздрава Тульской области назвал главные симптомы «кентавра»: температура до 38 градусов, боль в ухе и снижение слуха, а еще — боль в горле и головная боль, от которых не спасают даже лекарства.