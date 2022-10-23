Случаи заражения коронавирусом в России продолжили снижаться за сутки | 360°

Здоровье 23 октября 2022, 11:59 Случаи заражения коронавирусом в России продолжили снижаться за сутки Оперштаб: в России за сутки выявили 8 672 случаев ковида РИА "Новости"

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За прошедшии сутки в России выявили 8672 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных исходов — 88. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Это самое малое количество инфицирований с 26 июля, тогда зафиксировали 6183 заболевших. А количество летальных исходов за сутки уже в течение 10 дней не превышает 100 человек. Число же выздоровевших за сутки — 10 578.

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В Москве заразились коронавирусом 756 человек (днем ранее было 865).

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Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирусная инфекция в России будет снижаться до конца октября, но потом не исключена новая волна. Он напомнил, что сейчас заболеваемость растет в Австрии, Германии, Италии и Франции.

До этого стало известно, что патриарх Кирилл вернулся к работе после выздоровления от коронавируса. Заболевание Кирилла прошло в легкой форме, он отлежался дома.