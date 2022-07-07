Случаи заражения детей оспой обезьян зафиксировали в ВОЗ

ВОЗ зафиксировала случаи заражения оспой обезьян среди детей. Об этом рассказала в ходе брифинга глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

Она отметила, что есть сообщения о случаях заболевания детей оспой обезьян. Около трети из них на сегодня приходятся на детей в возрасте до 10 лет, пояснила Льюис. Половина заболевших детей — в возрасте до пяти лет, отметили «Известия».

Вероятно, дети младшего возраста заболевают в результате «воздействия в домашних условиях», отметила представитель ВОЗ. При этом все еще остается открытым вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18-19 лет, добавила Льюис.

Распространение вируса оспы обезьян может спровоцировать сезон крупных летних музыкальных фестивалей на территории Европы и США. При наличии среди посетителей любого подобного шоу инфицированных каждый из них заразит в среднем 2,1 человека. К такому выводу пришли ученые из Греции.