Случаи заболевания ковидом участились в России

Число заболевших ковидом в России увеличилось, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Далеко не все регионы принимают меры сдерживания этого роста, добавила она.

«В настоящее время в стране фиксируется рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19», — передает слова Самойловой Telegram-канал ведомства.

Глава Росздравнадзора рекомендовала активизировать вакцинацию населения и призывать делать прививку. Территориальным органам ведомства поручили проверить в российских регионах наличие необходимых для лечения лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Во вторник оперштаб зафиксировал 4200 случаев коронавируса в России за сутки. Это значительно больше, чем накануне. В больницу с ковидом попали 1337 человек. Днем ранее это число составляло 575.