Случаи отравления дезинфицирующими средствами участились
Люди стали чаще травиться дезинфицирующими средствами. Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие начали обрабатывать буквально все. Отравление происходит при вдыхании вредных химикатов, сообщило издание «Naked science».
По данным Национальной системы данных США о ядах, с января по март нынешнего года зафиксировано 45 550 обращений в токсикологические центры. Все эти случаи связаны с отравлением чистящими и дезинфицирующими средствами.
Сайт «Русская планета» написал, что показатели увеличились на 20,4% по сравнению с прошлым годом.