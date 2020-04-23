Случаи отравления дезинфицирующими средствами участились

По данным Национальной системы данных США о ядах, с января по март нынешнего года зафиксировано 45 550 обращений в токсикологические центры. Все эти случаи связаны с отравлением чистящими и дезинфицирующими средствами.

Сайт «Русская планета» написал, что показатели увеличились на 20,4% по сравнению с прошлым годом.