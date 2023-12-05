Здоровье 05 декабря 2023, 19:33 Случаи микоплазменной инфекции выявили в России Роспотребнадзор: в России зафиксировали отдельные случаи микоплазменной инфекции

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Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксировали на территории России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В настоящее время в РФ регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией», — указали в ведомстве.

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Уточняется, что в зафиксированных в России случаях не отмечали изменений в клинической картине заболевания — например, появления более тяжелых форм. Такая же динамика наблюдается в других странах.

Ранее стало известно о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае, США, Дании, Франции, Нидерландах и Германии. Эту болезнь преимущественно выявляют у детей 5–12 лет.

Итальянские медики также сообщили о первых в стране заболевших пневмонией, которую провоцирует бактерия Mycoplasma pneumoniae. Она способна вызвать у заболевших кашель, лихорадку, головную боль и сыпь на теле.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, что повода для волнений из вспышки микоплазменной пневмонии нет, ведь она считается обычным сезонным заболеванием.