Здоровье 26 декабря 2022, 20:09 Случаев заражения «выедающей» мозг амебой не зафиксировали в России Глава «Вектора» Семенов: в России не выявили заражений амебой вида Фоулера РИА «Новости»

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Российские врачи пока не выявили ни одного случая заражения пациентов амебой вида Неглерия Фоулера. Об этом РИА «Новости» сообщил глава института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Семенов.

«Случаи заражения такой амебой на территории России не фиксировались», — рассказал он.

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Семенов уточнил, что в основном заражение такой амебой происходит в момент купания, когда человек не закрывает нос и прыгает в воду с высоты ногами вперед.

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Благодаря потоку воды микроорганизм попадает в нос, после этого цепляется за обонятельный нерв и начинает поедать нервную ткань, двигаясь выше и выше.

«Если заражение поздно диагностировать, то в большинстве случаев, к сожалению, наступает смерть», — добавил Семенов.

За прошлые 60 лет по всему миру выявили всего 400 случаев заражения, 97% пациентов скончались.

Ранее стало известно, что первый случай заражения амебой Фоулера зафиксировали в Южной Корее.