Случаев заражения «мю»-штаммом коронавируса в России не выявляли

В России пока не выявлено ни одного случая заражения «мю»-штаммом коронавируса. Об этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов рассказал РИА «Новости».

По оценке специалиста, маловероятно, что штамм «мю» приведет к новым всплескам заболеваемости ковидом в мире, поскольку он распространяется значительно медленнее, чем штамм «дельта».

Случаев заражения «мю»-штаммом в России, по результатам исследований, которые проводятся лабораториями Роспотребнадзора и других ведомств, не выявлено, сообщил Хафизов.

«Мю»-штамм между тем уже выявили почти в 50 странах. Всемирная организация здравоохранения внесла этот штамм в перечень тех, за которыми наблюдают. Однако исследователь отметил, что даже в странах Южной Америки, где еще недавно фиксировали широкое распространение этого штамма, его доля снижается, уступая все той же «дельте».

Генетик Андрей Исаев ранее не исключил, что штамм «мю» уже мог проникнуть в Россию и начать вытеснять другие варианты патогена там, где «дельта» не получила широкого распространения.