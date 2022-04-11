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    11 апреля 2022, 13:32

    За минувшие сутки в России выявили более 11 800 новых случаев ковида

    Ольга Назаркина

    За минувшие сутки в России выявили 11 855 новых случаев коронавируса. В больницы попали 1 390 человек. Это 4,6% меньше по сравнению с 10 апреля.

    За минувшие сутки в России выявили более 11 800 новых случаев ковида

    Полностью выздоровели еще 26 755 человек, также было зафиксировано 248 летальных исходов за последние 24 часа.

    «Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 14,7%», — уточнили в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

    Показатель заболеваемости ковидом за минувшие семь дней снизился на 25,4% по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение заболеваемости оперштаб отметил в пяти регионах.

    В Московской области за все время с начала пандемии специалисты провели 17 150 956 тестов на ковид.