За минувшие сутки в России выявили более 11 800 новых случаев ковида

За минувшие сутки в России выявили 11 855 новых случаев коронавируса. В больницы попали 1 390 человек. Это 4,6% меньше по сравнению с 10 апреля.

Полностью выздоровели еще 26 755 человек, также было зафиксировано 248 летальных исходов за последние 24 часа.

«Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 14,7%», — уточнили в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Показатель заболеваемости ковидом за минувшие семь дней снизился на 25,4% по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение заболеваемости оперштаб отметил в пяти регионах.

В Московской области за все время с начала пандемии специалисты провели 17 150 956 тестов на ковид.