За сутки в России выявили 4188 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 4188 новых случаев COVID-19. В больницы попал 1001 человек, что на 52,5% меньше по сравнению с 28 мая, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Москве (286), на втором месте — Санкт-Петербург (257), в Московской области выявили 197 заболевших.

Полностью за последние 24 часа выздоровели 4411 человек, 85 пациентов скончались.

С начала кампании, по состоянию на 27 мая, в России сделал прививку первым компонентом вакцины 91 654 131, полностью завершил этот процесс 87 466 251 россиянин. Уровень коллективного иммунитета, согласно данным на сайте стопокоронавирус.рф, составляет 34,4%.

Число случаев коронавируса в мире, по информации Института Джонса Хопкинса, превысило отметку в 528 миллионов. Лидером по числу пациентов с ковидом по-прежнему остаются США, сообщил RT.