Случаев холеры в России пока нет

В России по состоянию на 11 июля нет случаев заболевания холерой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения завоза указанного заболевания на территорию России, а также купирования возможности ее распространения», — сказали они.

По их словам, предыдущие случаи заболевания холерой среди жителей РФ связаны с их поездками в Индию. Эти эпидемические проявления в основном фиксировали в Башкирии и Москве. За пределы этих регионов болезнь не распространялась.

Также в ведомстве заявили, что начиная с 2019 года случаи завоза холеры в Россию не фиксировались.

Ранее китайские эпидемиологи подтвердили данные о заболевании одного человека холерой в Уханьском университете. Источник заболевания пока не выявлен. Информация о текущем состоянии зараженного и дальнейшем распространении холеры в регионе на данный момент также не обнародована.