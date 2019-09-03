Сложные случаи и лучшие медики. Акция «Волна здоровья» прошла в Дубне

«Волна здоровья» накрыла Дубну. На несколько часов у городской пристани пришвартовался двухпалубный теплоход «Василий Чапаев». На его борту — врачи ведущих федеральных центров и современная диагностическая аппаратура. Наукоград присоединился к всероссийской акции. Юные жители Подмосковья получили консультацию у самых компетентных докторов. Для этого им не надо было ехать в столицу.

Теплоход с высококлассными врачами пришвартовался в центре Дубны. Судно принимает маленьких пациентов. Ксения прибыла на борт с бабушкой, чтобы получить консультацию сурдолога. Специалист поможет ребенку адаптироваться к школьной жизни. Шестилетняя девочка с врожденными проблемами слуха победила болезнь и пошла в первый класс. Сегодня — очередной шаг в борьбе с недугом.

«Было и оперативное вмешательство несколько раз, и помощь мамы, как музыкального терапевта, и помощь докторов, которые нас наблюдают постоянно, и применение медикаментов почти постоянно, особенно — если простудные заболевания», рассказала бабушка девочки Валентина Андронова.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый пациент прошел отбор. Здесь только сложные случаи. У 4-летней Анны Павлюковой астигматизм и косоглазие. Ей требуется обследование офтальмолога центра «Микрохирургия глаза» имени Федорова. В ее родном Дмитрове специалистов такого уровня нет.

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«У офтальмологов времени выйти в город очень мало, потому что у нас очень много пациентов. К сожалению, детей с заболеваниями глаз очень много. Мы стараемся им помочь, поэтому жертвуем определенным комфортом, чтобы помочь нашим деткам», — сказала профессор ФГАУ «МНТК Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Фёдорова Елена Маркова.

Более 20 врачей в течение ближайших 10 дней будут находиться на теплоходе — жить в каютах, осматривать детей, консультировать. «Василий Чапаев» с медицинской миссией пройдет по нескольким регионам России, включая Московскую, Рязанскую, Нижегородскую области. Прием ведут специалисты основных федеральных медицинских центров страны.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы подписали соглашение с Лигой наций о взаимодействии в части культивирования здорового образа жизни. Это означает и подготовку инструкторов, чтобы занимались пропагандой здорового образа жизни и на практике занимались уже с нашими жителями», — отметил глава Дубны Максим Данилов.

Для Ксении этот визит к врачу стал решающим. Доктора предложили еще одну операцию. Они рассчитывают, что у девочки полностью восстановится слух. Девочка очень ждет этого, поскольку увлеклась танцами и музыкой.

Акция «Волна здоровья» проходит уже 13-й год. За это время специалисты проконсультировали более 10 тысяч детей. Полторы тысячи из них получили медицинскую помощь в лучших федеральных центрах России.