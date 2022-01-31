Сложную высокотехнологичную операцию трехмесячному ребенку провели в Приморье

Сложную и редкую операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы провели в Приморье трехмесячному ребенку. Для этого использовали высокотехнологичное новое оборудование — 4Д эндоскопическую стойку, написали в пресс-службе Правительства Приморского края.

Патология у ребенка была врожденной, и требовала буквально ювелирного вмешательства. Для помощи малышу пригласили одного из лучших специалистов — хирурга Юрия Козлова. По приезду во Владивосток он провел операцию не только одному пациенту.

4Д эндоскопическая стойка позволяет проводить операции мало повреждая ткани, что помогает быстро восстановиться после операции, провести ее с минимальным количеством осложнений и добиться как можно менее заметных визуальных последствий.

«Для детских хирургов края — это уникальные мастер-классы. Ведь они могут и наблюдать за работой высококлассного специалиста, и ассистировать профессору», — рассказала о работе Козлова руководитель больницы Инна Зеленкова.

Хирург работал в ходе образовательной программы, и все операции для пациентов провели бесплатно.