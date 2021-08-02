Слова российского хирурга о трепанации черепа дрелью опровергли в больнице

Заявление нейрохирурга Красноярской больницы скорой медицинской помощи Игоря Гринева о том, что для трепанации черепа врачи используют бытовую дрель, опровергли в лечебном учреждении. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление больницы, для операций используют только сертифицированное медицинское оборудование.

Заявление о дрели Игорь Гринев сделал во время интервью Восьмому телеканалу. Он пояснил, что обычно для проведения операций используется специальный пневмотрепан, но краевой Минздрав не выделяет средств для его покупки.

«Мы для того, чтобы оперировать, трепанировать череп, покупаем дрели в хозяйственном магазине», — подчеркнул Гринев.

Журналисты выяснили, что для операций хирурги используют дрель стоимостью от четырех до семи тысяч рублей. Средняя цена пневмотрепана составляет от 1,3 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

В больнице заявили, что в распоряжении медиков есть все необходимые медицинские инструменты.

«Имеется необходимое оборудование, в том числе и механическое для наложения фрезовых отверстий как этапа операционного доступа. Все операции проводятся сертифицированными медицинскими инструментами», — говорится в сообщении.

В больнице добавили, что все оборудование обновляют регулярно исходя из потребностей хирургов.