Слепота и остеопороз. Какие болезни могут появиться у любителей Coca-Cola?

Спортивный диетолог, член национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева рассказала, какие заболевания могут развиться при употреблении напитка Coca-Cola, написало РИА ФАН.

Специалист заметила, что в 100 граммах этого продукта содержится примерно 10,5 грамма сахара, то есть две чайные ложки. Выходит, что в одном стакане колы «прячется» суточная норма сахара. Еще в составе газировки есть ортофосфорная кислота. В больших количествах она разрушает зубную эмаль и плохо влияет на здоровье желудка.

Особую опасность представляет частое употребление Coca-Cola Light. Вместо сахара в этот напиток добавляют дешевые синтетические сахарозаменители, такие как аспартам. В организме он разлагается на метанол и аминокислоты.

«Употребление метанола может привести к отравлению, способному вызвать слепоту и даже смерть. Также употребление аспартама влияет на появление злокачественных образований», — подчеркнула диетолог.

Также, если постоянно пить газировку, может развиться диабет второго типа и остеопороз.