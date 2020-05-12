«Следите за руками, как иллюзионисты или жонглеры»: врач объяснил, как правильно носить маску и перчатки в пандемию

С 12 мая в Москве и Подмосковье начал действовать масочный режим. Однако недостаточно просто выйти в маске на улицу. Ее еще нужно правильно носить. О главных правилах использования личных средств защиты «360» рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

«Коронавирусная эпоха, пока не закачивается. Мы находимся на пике, поэтому крайне важно правильно носить маски, пользоваться защитными перчатками, а порою защитными очками», — заявил он.

Когда люди разговаривают при ношении маски, она съезжает вниз к подбородку и нос остается открытым. Многие думают, что в этом нет ничего страшного. Однако такое ношение маски неэффективно.

Воздушно капельный путь — путь проникновения инфекции. Если инфекция не попадает через полость рта, она обязательно попадет через полость носа. Мы вдыхаем носом гораздо больше, чем ртом. Поэтому маска должна закрывать и нос, и полость рта Владимир Зайцев.

Важно и то, сколько по времени мы носим маску и из чего она сделана. Если речь идет об одноразовом средстве защиты, то при интенсивном использовании его можно носить не более двух часов. В частности, это касается медиков. Они постоянно контактируют с больными, поэтому им надо чаще менять маски. Что касается остальных людей, которые, к примеру, выходят в магазин, погулять с собакой, то им можно использовать маску в течение одного дня.

Многоразовые маски должны быть сделаны из хлопчато-бумажной ткани, шелк для этих целей не подходит. Их нужно стирать раз в день в теплой воде и гладить утюгом.

Перчатки должны быть резиновые, шерстяные и кожаные не подходят. В последних сейчас жарко, а тканевые могут пропустить инфекцию. А если коронавирус окажется на руках, то потом он может попасть в рот, нос или глаза. Если человек планирует использовать перчатки еще раз, их надо обработать санитайзером. Если нет, то сначала их следует вывернуть на изнанку, а потом выбросить. Еще одно средства защиты — это очки.

«Если есть возможность, надевайте», — считает Зайцев.

Особенно они пригодятся в многолюдных торговых центрах или аптеках. Собеседник «360» обратил внимание на то, что важно не трогать себя руками во время выхода на улицу.

Можно облачиться и в очки, и маску, и резиновые перчатки. А потом взять и почесать нос, протереть глаза. Эта инфекция, если она находится на перчатках, попадает в полость носа, рта или в слизистые оболочки глаза. Нужно следить за руками! Выходя на улицу, вы должны понимать, что к лицу уже прикасаться нельзя. Следите за своими руками, как иллюзионисты или жонглеры Владимир Зайцев.

Только за последние сутки в России выявили 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве COVID-19 подтвердился у 5392 человек, в Подмосковье — у 1063.