Сладкоежкам перечислили безопасные для эмали зубов вкусности

Сладкое разрушает эмаль и становится причиной образование кариеса, особенно у детей. Однако не все вкусности негативно воздействуют на зубы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, стоматолог-ортодонт Нана Гезалова, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Сладкоежкам советуют есть качественный черный или молочный шоколад, пастилу, зефир и фрукты.

«Да, в последних есть фруктовые кислоты, которые разрушающе действуют на эмаль зубов — и все же твердые фрукты менее вредны, чем конфеты, булочки и соки», — объяснила врач.

Во время еды фрукты механически очищают зубы. А обильное выделение слюны снижает активность вредных бактерий, таким образом спасая от развития кариеса.

Кроме того, леденцы с ксилитолом обладают эффектом снижения кислотности в ротовой полости. Благодаря этому они убивают вредные микроорганизмы и помогают восстановить зубную эмаль.

Стоматолог напомнила, что важно помнить про меру и соблюдать гигиену зубов, написал сайт «Русская планета». Также стоит отказаться от лакомств, которые прилипают к поверхности зубов. Это ириски, сосательные конфеты, сдобные булки. В их частицах, оставшихся на зубах, быстро размножаются вредные бактерии, иногда даже зубная щетка не справляется с ними.