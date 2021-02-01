Слабые места вакцин от коронавируса назвали в ВОЗ

Представители Всемирной организации здравоохраненя (ВОЗ) призывают даже после прививки от коронавируса соблюдать меры предосторожности. Ученые еще не знают, защищает ли прививка от заражения и передачи инфекции.

Об этом сообщил руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен, интервью которой доступно в Twitter организации.

Сейчас доказано только то, что вакцина защищает от болезни. По ее мнению, понимание действенности вакцин очень важно.

Еще одно слабое место вакцины — отсутствие препарата для некоторых возрастных групп, например, детей. Эти категории граждан, по словам О’Брайен, будут оставаться в зоне риска заражения и передачи инфекции другим людям.

Количество вакцины от коронавируса в мире недостаточно. Сейчас невозможно привить каждого жителя Земли, поэтому Кейт О’Брайен посоветовала людям продолжать носить маски и соблюдать дистанцию.

Руководитель департамента иммунизации ВОЗ отметила, что многие страны все еще сталкиваются с широким распространением коронавируса, и продолжительность действия мер предосторожности зависит от того, что смогут сделать страны для победы над инфекцией.