Слабые места вакцин от коронавируса назвали в ВОЗ
Об этом сообщил руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен, интервью которой доступно в Twitter организации.
Сейчас доказано только то, что вакцина защищает от болезни. По ее мнению, понимание действенности вакцин очень важно.
Еще одно слабое место вакцины — отсутствие препарата для некоторых возрастных групп, например, детей. Эти категории граждан, по словам О’Брайен, будут оставаться в зоне риска заражения и передачи инфекции другим людям.
Количество вакцины от коронавируса в мире недостаточно. Сейчас невозможно привить каждого жителя Земли, поэтому Кейт О’Брайен посоветовала людям продолжать носить маски и соблюдать дистанцию.
Руководитель департамента иммунизации ВОЗ отметила, что многие страны все еще сталкиваются с широким распространением коронавируса, и продолжительность действия мер предосторожности зависит от того, что смогут сделать страны для победы над инфекцией.