Слабость и быструю утомляемость связали с болезнями печени | 360°

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Слабость и быструю утомляемость связали с болезнями печени

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Слабость, утомляемость, тяжесть, дискомфорт в правом подреберье могут сообщать о болезнях печени. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Центра гепатологии «СМ-Клиника» Наталья Панина.

Медик добавила, что в большинстве случаев проблемы с печенью протекают бессимптомно, о них очень сложно догадаться.

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«Если же жалобы возникают, то, как правило, большинство из них неспецифичны — слабость, утомляемость, тяжесть, дискомфорт в правом подреберье. Также о проблемах, и порой достаточно серьезных, могут говорить следующие, казалось бы, не связанные с печенью, симптомы: появление сосудистых „звездочек“ на коже, покраснение ладоней, увеличение живота в объеме, отечность, темный цвет мочи, обесцвеченный кал, увеличение геморроидальных узлов и кровотечение из геморроидальных сплетений, желудочно-кишечное кровотечение, легкое возникновение синяков на коже», — процитировало РИА ФАН слова врача.

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В случае, если белки глаз приобрели желтый оттенок, а моча стала цвета крепкого чая, необходимо обязательно обратиться к лечащему доктору. Данные симптомы могут сообщать о желтухе.

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