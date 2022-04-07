Скворцова заявила об успешном испытании вакцины «Конвасэл» от коронавируса
ФМБА сообщило, что вакцина «Конвасэл» от коронавируса прошла испытания на добровольцах
Тестирование российской вакцины «Конвасэл» от коронавируса на добровольцах завершилось. Испытание прошло успешно. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы наблюдаем уже 170 дней тех, кто был вакцинирован, видим высокий уровень защитных реакций. За период наблюдения ни один человек из вакцинированных не заболел коронавирусом», — сказала Скворцова.
После получения вакцины добровольцы регулярно проходили тестирование на SARS-CoV-2. Глава ФМБА отметила, что за все время только у одного человека появился положительный результат. Это было кратковременно. Уже через полтора дня тест снова показал отрицательный результат.
ФМБА уже запустило «Конвасэл» в производство. Препарат будет выпускать Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин.