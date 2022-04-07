Скворцова заявила об успешном испытании вакцины «Конвасэл» от коронавируса

Тестирование российской вакцины «Конвасэл» от коронавируса на добровольцах завершилось. Испытание прошло успешно. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы наблюдаем уже 170 дней тех, кто был вакцинирован, видим высокий уровень защитных реакций. За период наблюдения ни один человек из вакцинированных не заболел коронавирусом», — сказала Скворцова.

После получения вакцины добровольцы регулярно проходили тестирование на SARS-CoV-2. Глава ФМБА отметила, что за все время только у одного человека появился положительный результат. Это было кратковременно. Уже через полтора дня тест снова показал отрицательный результат.

ФМБА уже запустило «Конвасэл» в производство. Препарат будет выпускать Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин.