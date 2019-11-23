Скворцова разрешила курить каждому пятому россиянину

Волонтеров и работодателей призвали присоединиться к кампании по борьбе с курением. Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что для успешной борьбы с курением требуются активные коллективные действия гражданского общества.

По словам главы Минздрава, в России уже многое сделано в рамках антитабачной кампании. Однако «в целом пока еще в России курят много», — добавила министр.

«В рамках Концепции поставлена амбициозная задача выйти к 2035 году на показатель не более 21 процента курильщиков в структуре численности взрослого населения. В 2006 году, напомню, это было почти 40 процентов, сейчас 29 процентов», — пояснила Скворцова. Ее процитировал сайт «Российской газеты».

Как заметила министр, положения Концепции имеют два направления: это, во-первых, снижение спроса на табак и табачные изделия, а во-вторых, снижение их потребления. По словам министра, к 2035 году в России от курения откажутся три четверти граждан страны.

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«Сейчас уровень потребления составляет 1600 сигарет на одного человека в год. Поставлена задача выйти на 1000 сигарет к 2035 году. Для этого потребуются коллективные активные совместные действия всего гражданского общества», — обрисовала круг задач министр.

По словам Скворцовой, нужно подключать к этой работе работодателей и волонтерские движения. Нужно работать с детьми, чтобы не начинали курить.

«У нас именно в работе с подростками лучшие результаты», — отчиталась Скворцова.