Скворцова разрешила курить каждому пятому россиянину
По словам главы Минздрава, в России уже многое сделано в рамках антитабачной кампании. Однако «в целом пока еще в России курят много», — добавила министр.
«В рамках Концепции поставлена амбициозная задача выйти к 2035 году на показатель не более 21 процента курильщиков в структуре численности взрослого населения. В 2006 году, напомню, это было почти 40 процентов, сейчас 29 процентов», — пояснила Скворцова. Ее процитировал сайт «Российской газеты».
Как заметила министр, положения Концепции имеют два направления: это, во-первых, снижение спроса на табак и табачные изделия, а во-вторых, снижение их потребления. По словам министра, к 2035 году в России от курения откажутся три четверти граждан страны.
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«Сейчас уровень потребления составляет 1600 сигарет на одного человека в год. Поставлена задача выйти на 1000 сигарет к 2035 году. Для этого потребуются коллективные активные совместные действия всего гражданского общества», — обрисовала круг задач министр.
По словам Скворцовой, нужно подключать к этой работе работодателей и волонтерские движения. Нужно работать с детьми, чтобы не начинали курить.
«У нас именно в работе с подростками лучшие результаты», — отчиталась Скворцова.