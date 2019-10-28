Скворцова рассказала, когда больным детям поставят «Фризиум»

Нуждающимся детям до конца начавшейся недели предоставят не зарегистрированный в России препарат «Фризиум». Первая партия уже завезена. Развозить его будет Московский эндокринный завод.

Информацию о возможности получить лекарство в эфире радио «Комсомольская правда» подтвердила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, слова которой привел сайт kp.ru. Ранее об этом заявила идеолог проекта ОНФ «Регион заботы» и учредитель благотворительного фонда «Вера» Анна Федермессер.

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«Все будут обеспечены, кому это необходимо… Она (первая партия — прим. ред.) уже завезена вчера. <…> Московский эндокринный завод развезет этот препарат», — сказала Скворцова.

По ее словам, до среды «Фризиум» получат маленькие жители Москвы, до конца недели, 3 ноября, — дети по всей России.

Сейчас, по имеющимся данным, в лекарстве «Клобазам» нуждаются 550 детей.

Ранее распоряжение о выделении денежных средств на закупку лекарств для страдающих хроническими заболеваниями детей отдал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что некоторые из препаратов производятся только за границей и в РФ не регистрируются. Глава правительства отметил, что до конца 2023 года в стране должны наладить собственное производство нужных форм.

Согласно документу, Московский эндокринный завод сможет осуществлять закупки и поставлять в Россию препараты на основе диазепама, фенобарбитала и мидазолама в 10 лекарственных формах, не производящихся в РФ. В их число входит и клобазам.