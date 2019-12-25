Скворцова рассказала, как избежать похмелья 1 января

Всего несколько пунктов нужно соблюсти, чтобы утро 1 января не было похмельным и тяжелым. За новогодним столом стоит не переедать, не увлекаться алкоголем, а лучше провести праздник на свежем воздухе. Такие советы дала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, встречать Новый год нужно так, чтобы на следующее утро не болела голова. Человек может ощутить радость от торжества «только в том случае, если он сильно не загружен токсическими эффектами от алкоголя или чего-либо другого».

«На Новый год нужно правильно и умеренно питаться. Также не стоит злоупотреблять спиртными напитками. Лучше проводить больше времени на улице, с детьми. Тем более что в городах будет проводиться много праздничных увеселительных программ», — сказала Скворцова Life.

Она также добавила, что в праздничные дни лучше как можно больше двигаться и активно отдыхать. Например, можно покататься на санках или выйти с лыжами в парк. Если снега нет, то стоит «просто гулять».