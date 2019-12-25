Скворцова поспорила с Голиковой об итогах оптимизации здравоохранения

Она отметила, что согласно с мнением вице-премьера только в одном: программу оптимизации проводили во всех регионах по разному. Однако Минздрав изначально поставили в такие условия.

В частности, речь шла о запрете на закрытие единственных в районе медучреждений, детских больниц и отделений скорой помощи. Скворцова заявила. что речь шла только о крупных городах и лишних койках терапевтического профиля.

По ее словам, оценка Голиковой итогам проведенной оптимизации была чересчур эмоциональна.

«Очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество. Этого нет, иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более, чем на пять лет», — отметила Вероника Скворцова.

По словам министра, в российской медицине продолжается позитивное движение, однако требуется еще работа особенно в плане изношенной инфраструктуры и транспортной логистики. Но эти вопросы, по словам Скворцовой, должны решать регионы.

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что программу оптимизации здравоохранения провели ужасно, так как и качество и доступность медицины для жителей только ухудшились. Она пояснила, что виноваты в этом и центр и регионы. Решать ситуацию нужно немедленно и перевести всю российскую медицину в единое подчинение.