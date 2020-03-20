Скворцова назвала срок создания российской вакцины от коронавируса

Там отметили, что в данный момент начались испытания препаратов на мышах. Результаты пилотных исследований стоит ожидать в июне. Второй этап планируют закончить к началу третьего квартала.

Руководитель агентства Вероника Скворцова уточнила, что доклинические исследования займут до полугода, клинические — до пяти месяцев.

«Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину», — заявила она.

Сегодня в России выявили 54 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных выросло до 253 человек. Всех, кто контактировал с носителями возбудителя обследуют врачи. Количество выздоровевших сегодня также увеличилось. Их уже 12 человек.