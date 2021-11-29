Скворцова испытала на себе препарат от ковида «МИР 19»

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что приняла препарат «МИР 19». Она сделала это, чтобы не заболеть после контакта с пациентом с ковидом. Об этом она сообщила в эфире канала «Россия 24».

«Да, я пробовала, я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», — отметила она.

Скворцова уточнила, что несколько часов общалась с человеком, который был болен ковидом, но не знал про это. При этом в его организме была очень высокая концентрация вируса. Когда Скворцова узнала, что ее собеседник был болен, она приняла препарат, чтобы не заболеть, и это сработало.

По словам главы ФМБА, после контакта с зараженным нужно подышать препаратом — в результате вирусная нагрузка резко снизится. Она уточнила, что «МИР 19» обладает сладковатым вкусом. Для результата его нужно принимать несколько дней каждые четыре-пять часов.

Скворцова также отметила, что «МИР-19» будет эффективен против нового штамма — омикрона.

«Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у омикрона», — отметила она.