«Скрывали симптомы и полоскали горло». Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса

Глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе. Он заявил, что зараженные медики скрывали симптомы и нарушили карантин.

Такое заявление Цыденов сделал во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Его слова процитировала пресс-служба региона.

Цыденов подчеркнул, что всего несколько дней назад власти планировали ослабить ограничения, которые ранее приняли из-за пандемии. Однако после вспышки заражения в Городской больнице № 4 придется не только сохранить действующие меры, но и усилить их. Жесткие ограничения начнут действовать в Улан-Удэ и приграничном Заиграевском районе.

Цыденов подчеркнул, что во вспышке заболеваемости виноваты врачи, которые «скрывали симптомы болезни».

«В четвертой больнице, где были грубейшие нарушения, когда на карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, когда при наличии признаков ОРВИ прятали признаки, принимали лекарства, полоскали горло „Мирамистином“, что, безусловно, влияло на показатели анализов, довели до ситуации, когда у нас такая вспышка», — заявил он

Он отметил, что из-за беспечности медиков их коллеги тоже заболели COVID-19 и распространение пошло дальше. Одна из медсестер заразила своего мужа, который работает водителе скорой помощи. Из-за этого под угрозой оказался весь район. Там будут проводить мероприятия по локализации, выявлению и недопущению возрастания заболеваемости. Он подчеркнул, что район оказался в сложной ситуации, которую «подкинули» сами медики.

По информации на утро 26 апреля, в Бурятии коронавирусную информацию подтвердили у 186 человек.