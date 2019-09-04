Россия закупила «Фризиум» для тяжелобольных детей

Зарегистрировать препарат «Фризиум» в России планируют максимально быстро. В Минздраве заметили, что в случае подачи заявления от производителя проведут все процедуры в сжатые сроки.

С таким заявлением выступила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки», — подчеркнула глава ведомства.

Московский эндокринный завод, добавила Скворцова, уже закупил 10 тысяч упаковок «Фризиума».

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«Препараты, о которых мы говорили, уже закуплены. Вот эти 10 тысяч упаковок, они уже приобретены Московским эндокринным заводом», — процитировал министра «Интерфакс».

Минздрав, заявила ранее Скворцова, готов восстановить регистрацию «Фризиума» в России. Однако зарегистрировать препарат без имеющегося заявления от производителя ведомство не может.

Ранее стало известно о задержании в Москве женщины, которая заказала незарегистрированное лекарство за рубежом. «Фризиум» был необходим ее ребенку. На ситуацию обратили внимание общественность и правозащитники, а также российские власти.

Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело о провозе через границу препарата, позже его отменила прокуратура.

«Фризиум» был зарегистрирован в России с 1971 по 1991 годы и использовался для лечения страдающих эпилепсией. Сейчас в нем нуждаются около трех тысяч детей.