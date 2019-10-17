  • «Скорая» без запретов. Врачам разрешат лечить без согласия пациента

    17 октября 2019, 01:16

    Наталья Жуковская

    В закон об охране здоровья россиян внесены поправки. Госдума расширила полномочия врачей скорой помощи, разрешив им лечить пациентов без их согласия «в связи с неспособностью его (пациента) выразить свою волю», сообщила газета «Известия».
    «Скорая» без запретов. Врачам разрешат лечить без согласия пациента

    Депутаты посчитали, что окончательное решение должен принимать старший сотрудник в выездной бригаде скорой помощи. Эта мера позволит убрать «правовую неопределенность», посчитали в Госдуме.

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    По словам инициаторов проекта, решение о вмешательстве врачи принимают самостоятельно и сегодня, если «есть угроза жизни и здоровью, а сам пациент не в состоянии выразить свою волю». Однако в законе не уточняется, что именно нужно считать угрозой жизни.

    «Законопроект устраняет сложившиеся к настоящему времени противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере, в частности, со статьей 124 Уголовного кодекса Российской Федерации о неоказании помощи больному», — уточняется в сопроводительном документе.

    По мнению адвоката Арины Субботиной, которая занимается уголовными делами по защите прав медиков, в беседе с газетой отметила, что новые поправки смогут существенно снизить уголовную нагрузку на врачей.