«Скорая» без запретов. Врачам разрешат лечить без согласия пациента

Депутаты посчитали, что окончательное решение должен принимать старший сотрудник в выездной бригаде скорой помощи. Эта мера позволит убрать «правовую неопределенность», посчитали в Госдуме.

По словам инициаторов проекта, решение о вмешательстве врачи принимают самостоятельно и сегодня, если «есть угроза жизни и здоровью, а сам пациент не в состоянии выразить свою волю». Однако в законе не уточняется, что именно нужно считать угрозой жизни.

«Законопроект устраняет сложившиеся к настоящему времени противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере, в частности, со статьей 124 Уголовного кодекса Российской Федерации о неоказании помощи больному», — уточняется в сопроводительном документе.

По мнению адвоката Арины Субботиной, которая занимается уголовными делами по защите прав медиков, в беседе с газетой отметила, что новые поправки смогут существенно снизить уголовную нагрузку на врачей.