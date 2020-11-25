Сколько часов в день можно смотреть телевизор детям? Комментарий эксперта

По ее словам, детям младше трех лет телевизор не нужен вообще. Их лучше совсем не пускать в комнату, где он работает, так как это может плохо отразиться на психике и привести к перевозбуждению. С трех до десяти лет ребенку можно смотреть телевизор около часа в день, но это тоже зависит от возраста.

«На мой взгляд, до пяти лет — полчаса достаточно. Телевизор — это вообще не лучшая опция, планшет и гаджет с развивающимися игрушками — лучше». — пояснила Бабурина.

К 10 годам ребенок может смотреть телевизор по несколько часов в день. Но очень важно, что именно он смотрит. Например, это не должны быть новости или хроника происшествий, потому что такие программы негативно влияют на психику.

«Самое правильное — смотреть и наблюдать за своим ребенком и делать выводы. Потому что у всех детей разная психика, у некоторых она очень подвижная», — заключила Бабурина.