facebook_pixel
    25 ноября 2020, 13:50

    Сколько часов в день можно смотреть телевизор детям? Комментарий эксперта

    Дарья Морозова

    Медицинский консультант Ольга Бабурина рассказала, что в разном возрасте детям можно смотреть телевизор разное количество времени. Об этом сообщил «Мир 24».

    По ее словам, детям младше трех лет телевизор не нужен вообще. Их лучше совсем не пускать в комнату, где он работает, так как это может плохо отразиться на психике и привести к перевозбуждению. С трех до десяти лет ребенку можно смотреть телевизор около часа в день, но это тоже зависит от возраста.

    «На мой взгляд, до пяти лет — полчаса достаточно. Телевизор — это вообще не лучшая опция, планшет и гаджет с развивающимися игрушками — лучше». — пояснила Бабурина.

    К 10 годам ребенок может смотреть телевизор по несколько часов в день. Но очень важно, что именно он смотрит. Например, это не должны быть новости или хроника происшествий, потому что такие программы негативно влияют на психику.

    «Самое правильное — смотреть и наблюдать за своим ребенком и делать выводы. Потому что у всех детей разная психика, у некоторых она очень подвижная», — заключила Бабурина.