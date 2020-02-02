Скажите «нет» диетам: Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой

Для хорошего самочувствия зимой особенно важно сбалансированное питание. Такое, которое будет обеспечивать поступление достаточного количества белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки. В рационе должны присутствовать продукты из всех групп: молочные, мясные, рыбные, злаки, фрукты, овощи и орехи. Ограничительные диеты зимой только вредят здоровью. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.

«Частое, дробное питание небольшими порциями позволит сохранить бодрость на протяжении дня и избежать переедания вечером. Здоровое решение — сытный, горячий завтрак (каша из цельных зерен или блюдо из яиц) и отсутствие пропусков в приеме пищи на протяжении дня», — сказано в памятке, которую опубликовало на своем официальном сайте ведомство.

Эксперты посоветовали ежедневно съедать по нескольку порций фруктов. Лучше всего, если это будут цитрусовые, яблоки, груши. Можно также перекусить сухофруктами или консервированными в собственном соку плодами. Не повредит порция салата из свежих, вареных или запеченных овощей. Салат лучше сделать к обеду и ужину. Квашенная капуста или моченые яблоки обогатят рацион клетчаткой, антиоксидантами и пробиотиками.

Хорошо, если получиться сочетать белки, растительный и животный. Это бобовые и орехи, а также рыба, птица и мясо. Не следует пренебрегать растительным маслом — это замечательный источник поли- и мононенасыщенных жиров. А порция жирной морской рыбы пару раз в неделю восполнит дефицит витамина D.

«Важно отдавать предпочтение продуктам питания местным по происхождению, ограничить употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, транс- жиров, соли и добавленных сахаров (фастфуд, сладости), получать достаточно жидкости на протяжении дня. Лучший выбор - напитки на основе чистой воды, без добавления или с низким содержанием сахара», — добавили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве посоветовали обратиться к врачу. Специалист подскажет наилучший рацион и даст рекомендации, которые будут соответствовать времени года и региону.