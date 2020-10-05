Скачки числа заболевших COVID-19 продолжатся до массовой вакцинации

Количество заразившихся коронавирусом будет периодически то падать, то расти, пока не пройдет массовая вакцинация населения. До тех пор на эпидемию будут влиять сезонность, транспортные потоки и другие факторы.

«Все время будут подъемы и спады, в зависимости от сезонности, в зависимости от скученности, в зависимости от транспортных потоков, в зависимости от массы других факторов, пока эта инфекция не станет вакциноуправляемой», — заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА «Новости».

Рост заболеваемости он назвал «обычным эпидпроцессом», при этом добавил, что про «пики и про плато ничего не знает».

Ранее стало известно, что в Московской области стали перепрофилировать места в больницах для пациентов с COVID-19. Сейчас в регионе подготовлено порядка семи тысяч коек для заразившихся коронавирусом. На пике заболеваемости их было более 15 тысяч, а два месяца назад, в августе, около четырех тысяч. Также министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что больше всего заболевших сейчас фиксируют в Красногорске, Коломне, Королеве, Одинцове и Сергиевом Посаде.