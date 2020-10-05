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    05 октября 2020, 12:03

    Скачки числа заболевших COVID-19 продолжатся до массовой вакцинации

    Ксения Басырова

    Количество заразившихся коронавирусом будет периодически то падать, то расти, пока не пройдет массовая вакцинация населения. До тех пор на эпидемию будут влиять сезонность, транспортные потоки и другие факторы.
    Скачки числа заболевших COVID-19 продолжатся до массовой вакцинации

    «Все время будут подъемы и спады, в зависимости от сезонности, в зависимости от скученности, в зависимости от транспортных потоков, в зависимости от массы других факторов, пока эта инфекция не станет вакциноуправляемой», — заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА «Новости».

    Рост заболеваемости он назвал «обычным эпидпроцессом», при этом добавил, что про «пики и про плато ничего не знает».

    Ранее стало известно, что в Московской области стали перепрофилировать места в больницах для пациентов с COVID-19. Сейчас в регионе подготовлено порядка семи тысяч коек для заразившихся коронавирусом. На пике заболеваемости их было более 15 тысяч, а два месяца назад, в августе, около четырех тысяч. Также министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что больше всего заболевших сейчас фиксируют в Красногорске, Коломне, Королеве, Одинцове и Сергиевом Посаде.

    Новости SMI.FM