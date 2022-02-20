Скачки артериального давления могут появиться при постковидном синдроме

У пациентов с постковидным синдром могут наблюдаться скачки артериального давления. Однако, это не самый частый симптом, отметил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Головные боли, по его словам, наблюдаются чаще.

«Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления», — рассказал иммунолог в беседе с Ura.ru.

Он добавил, что надо исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания.

Скачки давления после коронавируса, как отметил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов, могут быть следствием не только сердечно-сосудистых нарушений, но и проблем с позвоночником.

«Остеохондрозные хронические заболевания тоже участвуют в регуляции давления. Ко мне стали много обращаться людей не только со скачками давления, но и обостряется еще одна симптоматика — головные боли и боли в спине», — рассказал врач.

Это, по его словам, тоже влияние на нервную систему. Давление выравнивается, если снимается симптоматика с шейного или грудного отдела, заключил Евдокимов.

У людей, которые переболели ковидом, повышается риск смерти из-за инфаркта или инсульта. Это происходит даже в том случае, если у человека раньше не было проблем с сердцем, предупредил Крючков.

Сам термин постковидный синдром, или постковид впервые ввела ВОЗ в октябре 2021 года. Его симптомы очень разнообразны, к ним относятся слабость, повышенная утомляемость, тревожность, изменение голоса и выпадение волос. Можно ли предотвратить постковид, рассказала в интервью «360» доцент кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Роза Ваколюк.