Ситуацию с коронавирусом в России назвали управляемой

Вакцину от коронавируса планируют ввести в гражданский оборот уже в конце октября — начале ноября текущего года. А ситуация с COVID-19 в нашей стране в данный момент управляема. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Полномасштабный ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в последних числах октября — начале ноября», — заявил Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА «Новости».

Также министр здравоохранения добавил, что сейчас ситуацию с распространением коронавируса в России можно считать управляемой, пишет RT. Он уточнил, что первый удар, как всегда, пришелся на Москву, где резко возросло количество заболевших COVID-19. При этом министр пообещал, что коек и медикаментов хватит для оказания помощи всем нуждающимся.

Ранее стало известно, что коронавирус может быть уже у 10% населения Земли. Таким мнением поделился директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает «Газета.ru». При этом в разных городах, странах и группах населения существуют вариации этого показателя.