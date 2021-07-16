Ситуацию с коронавирусом в России назвали напряженной

Обстановка в стране в связи с распространением коронавируса остается напряженной. Регионам рекомендуется еженедельно анализировать эпидемическую ситуацию, а решение по ограничениям принимать на основании выводов. Возможность вакцинироваться от ковида должна быть обеспечена для людей групп риска.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Министр отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиями», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на каждом врачебном участке следует подготовить список наиболее уязвимых групп населения. Для них необходимо в приоритетном порядке организовать индивидуальную работу по привлечению к вакцинации. Проводить ее нужно в стационарах, при нахождении в больнице или на санаторно-курортном лечении. Для сохранения здоровья граждан из групп риска должны быть приложены все усилия.

Министр сообщил, что в 83 субъектах России уже возобновлены профилактические осмотры населения, приостановленные из-за пандемии в прошлом году. По словам Мурашко, тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, нужно уделить в ходе диспансеризации особое внимание и провести дополнительные исследования.

По его данным, даже с учетом сокращения объема диспансеризации из-за пандемии, в 2020 году врачи выявили более 242 тысяч случаев заболеваний с повышенным кровяным давлением. Было обнаружено около 8,3 тысяч случаев злокачественных образований на ранней стадии. Большинство из них были излечимы.

«В этом году диспансеризацией и профилактическими осмотрами должно быть охвачено 33,2 миллиона граждан. С начала 2021 года их прошли 9,5 миллиона человек», — сказал Мурашко.

В регионах власти обязаны продолжить работу с эпидемическими очагами ковида и обследовать все проживающих с заболевшими. В этих случаях необходимо применять меры неспецифической профилактики.

Власти Тувы объявили о введении в республике локдауна. Жителям запретили передвижение без крайней необходимости. Дети могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Приостановлена работа турагентств, закрыты выставки и конференции, а также запрещена розничная непродовольственная торговля и прогулки.